Игрок ЦСКА Зайнутдинов может быть вызван в сборную Казахстана в марте, несмотря на травму

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о шансах увидеть полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в матчах казахстанской национальной команды в марте.
«Насколько я знаю, Бактиёр тренируется индивидуально и в ближайшее время будет в общей группе. Так что, как понимаю, в ближайших играх он может появиться на поле. Если так произойдёт и всё будет идти по планам, мы будем рады видеть его в сборной Казахстана на мартовских матчах.
Нуралы Алип и Марат Быстров? Мы всех рассматриваем. Посмотрим, кто в какой форме будет находиться. Алип и Зайнутдинов приедут. Посмотрим на Быстрова. Скорее всего, тоже будем на него рассчитывать, хотя он сейчас мало играет. Поскольку Алип пропускает первый матч, нам надо думать, кого ставить левым защитником. В связи с этим можем пригласить Быстрова», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
Сборная Казахстана в марте проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. 23 марта сыграют со Словенией, 26 — с Данией.
- 6 марта 2023
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