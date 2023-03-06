«В Турции люди живут, а у нас – выживают». Экс-игрок «Спартака» – о европейском опыте
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Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин сравнил уровень жизни в России и Турции. В своё время Кормишин выступал за турецкий «Модафен» и «Баткен».
«Главное впечатление от Турции? Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу.
От Турции остались исключительно приятные впечатления. Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются. Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате» в 10:00.
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