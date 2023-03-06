Спортдиректор «Оренбурга»: спросили у латиносов, пойдут ли в сборную России. Сказали: «Да»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о разговоре с латиноамериканскими легионерами команды о возможной игре их за сборную России в будущем, отметив, что те выступили за эту идею.

«Когда история с бразильцами из «Зенита» только началась, все стали это обсуждать. Естественно, мы закинули удочку в обычной беседе: «Ну что, пойдёте в сборную России?» Они ответили: «Да, давай». Но конкретно этим заниматься достаточно сложно, надо прожить в стране какое-то количество времени. К тому же непонятно, надо ли это ребятам реально: может быть, на эмоциях игрок сказал «да», затем уехал отсюда и забыл про это. Так что не имеет смысла об этом говорить сейчас», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

За «Оренбург» играют шесть легионеров из различных стран Южной Америки: Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Брайан Мансилья и Матиас Перес (все — Аргентина), Химми Марин (Коста-Рика) и Диего Акоста (Парагвай).