Шмаров: Мешков допустил ошибку. Уровень судейства в РПЛ невозможно изменить

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался об уровне судейства главного арбитра матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и екатеринбургским «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова, заявив, что тот допустил ошибку в моменте с незасчитанным голом москвичей в концовке встречи.
«Ошибка ли это Мешкова? Да, 100%, я уверен в этом. Стоит ли приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ? Я не думаю, что это что-то изменит. Считаю, что уровень судейства в нашем чемпионате изменить невозможно», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
Во время атаки «Спартака» на последних минутах матча с «Уралом» Мешков дал свисток раньше, чем завершился опасный момент. Нападающий красно-белых Александр Соболев поразил ворота уральцев, но мяч не был засчитан, так как был забит после остановки игры.
- 6 марта 2023
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