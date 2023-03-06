«Он — это настоящее и будущее». Легенда сборной Франции — о Мбаппе

Легендарный французский футболист Давид Трезеге поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, заявив, что 24-летний форвард является настоящим и будущим футбола.

«Он — это настоящее и будущее», — приводит слова Трезеге «твиттер» Telefoot.

24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», поразив ворота «Нанта» в последнем матче парижан во французской Лиге 1 (4:2). Нападающий уже становился чемпионом мира в составе сборной Франции, одержав победу на турнире 2018 года в России. На мундиале 2022 года в Катаре Мбаппе стал лучшим бомбардиром мирового первенства, отметившись восемью забитыми мячами в семи сыгранных матчах, к которым добавил две результативные передачи.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами