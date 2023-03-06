Представитель Дзюбы вспомнил самые лёгкие и тяжёлые переговоры по трудоустройству Артёма

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал о переговорах по трудоустройству футболиста в 2022 году.
«С кем были самые лёгкие переговоры? Точно с клубами из Саудовской Аравии, там ребята чётко работали и хотели подписать Артёма. Поражают наши коллеги, читатели, болельщики. Дал интервью, там пишут комментарии: «где Дзюба и где предложение на три миллиона». Там действительно было предложение на три миллиона. Была конкретика, но Артём сразу сказал, что для него футбол в приоритете, а туда нужно ехать под окончание карьеры.
Самые сложные были с «Фенербахче», ведь сага тянулась с позапрошлой зимы, когда Артём ещё был в «Зените». Мы отложили её на лето, потом была история с тренером. Эти переговоры были самыми тяжёлыми и по длительности и по напряжённости», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.
- 6 марта 2023
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