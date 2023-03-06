Дзюба: хочется, чтобы судьи не вмешивались. «Спартак» — единственный конкурент «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» после 18-го тура Российской Премьер-Лиги выросло с шести до восьми очков.

«Смотрим на таблицу, восемь очков (между «Зенитом» и «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»), режет это глаз. Хотелось бы увидеть шесть очков, надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту» — это «Спартак», — сказал Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

В концовке матча с «Уралом» арбитр Виталий Мешков дал свисток «слишком рано», из-за чего VAR не мог вмешаться в эпизод с голом Александра Соболева. В итоге встреча закончилась ничьей, при этом «Спартак» дважды отыгрывался.