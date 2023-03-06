Российский футболист в Руанде: к РПЛ был максимально близок, когда был в «Спартаке»

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин высказался о перспективе поиграть в РПЛ.
«Что нужно сделать, чтобы провести в чемпионате России хотя бы один матч? Хорошо показать себя за рубежом, чтобы о тебе заговорили на родине. Важен инфоповод. Хотя с этим лучше в Медиалигу – там многое делается ради хайпа. Тот может попасть в команду Первой лиги, этот. А что вы по-футбольному им дадите, ребята? Вы сможете эту команду как-то усилить? Про РПЛ я вообще молчу.
Реально ли попасть в Премьер-Лигу до конца карьеры? Реально. Когда я был максимально близок к РПЛ? Когда был в «Спартаке» — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
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