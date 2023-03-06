Адиль Рами высказался о возможном капитанстве Килиана Мбаппе в сборной Франции

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами высказался о возможном получении нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе капитанской повязки в национальной команде, заявив, что для этого слишком рано, так как это лишь вызовет дополнительное давление на молодого игрока.
«Он может быть одним из претендентов, но я думаю, что пока слишком рано для этого. Почему рано? Потому что она не должна давить на него, а когда вы носите капитанскую повязку на руке, люди и партнёры по команде начинают смотреть на вас иначе», — приводит слова Рами «твиттер» Telefoot.
Должность капитана в сборной Франции стала вакантной после того, как вратарь Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде. Мбаппе является одним из фаворитов на пост капитана.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»
- 6 марта 2023
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