Широков: у многих клубов РПЛ нет той базы, которая есть у «Сатурна»

Новоиспечённый директор раменского «Сатурна» Роман Широков рассказал о масштабности планов клуба. Также, по словам экс-футболиста, «Сатурн» имеет такие инфраструктурные условия, которые может позволить себе не каждый клуб РПЛ.
«По большому счёту, Раменское – это старт карьеры в Премьер-Лиге. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие.
Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов премьер-лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас», — приводит слова Широкова официальный сайт «Сатурна».
- 6 марта 2023
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