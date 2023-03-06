Иванов: в матче РПЛ «Урал» доказал, что сможет бороться со «Спартаком» в полуфинале Кубка

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что его клуб доказал свою боеспособность с московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2). По мнению Иванова, «Урал» сможет побороться с красно-белыми на стадии 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Кубок России — такое соревнование, где можно со всеми бороться, и мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18-го тура РПЛ «Урал» доказал, что сможет достойно бороться со «Спартаком» за выход в финал Кубка», — приводит слова Григория Иванова «РБ Спорт».

Отметим, что клуб из Екатеринбурга дважды вёл по ходу встречи, но «Спартак» дважды отыгрывался. «Урал» набрал в 18 матчах 22 очка и занимает в турнирной таблице 10-е место. «Спартак» (37) из-за ничьей отпустил идущего первым «Зенит» на восемь очков.