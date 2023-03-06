Магомед Адиев: Зуев не успеет получить паспорт Казахстана к мартовским играм сборной

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, как обстоит ситуация с получением гражданства страны у полузащитника Александра Зуева, который выступает за самарские «Крылья Советов».
«Понятно, что у Зуева нет перспектив получить гражданство к мартовским играм сборной. Он никак не успеет. Сможет ли успеть получить паспорт к следующим матчам? Когда он получит гражданство, тогда будем думать. Я знаю, что процесс идёт, но на какой стадии – не знаю. Федерация уже говорила, что никому не будет делать гражданство искусственно.
Есть ли у Зуева желание выступать за сборную Казахстана? Как я понимаю, желание есть. Его представители об этом говорили ещё раньше», — приводит слова Зуева «РБ Спорт».
Национальная команда Казахстана проведёт в марте две игры в рамках отборочного цикла к Евро-2024. 23 марта подопечные Магомеда Диева сыграют со Словенией, а 26 марта – с Данией.
- 6 марта 2023
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