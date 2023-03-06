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Нигматуллин: Дзюба давно сжёг мосты со сборной. Не нужен, даже если забьёт десять голов

Нигматуллин: Дзюба давно сжёг мосты со сборной. Не нужен, даже если забьёт десять голов
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал невызов 34-летнего нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор, который пройдёт в Новогорске с 19-го по 28-е число.

«Думаю, что даже если Дзюба забьёт десять голов, он всё равно не будет вызван в сборную России. Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы. Дзюба уже давно сжёг мосты со сборной.

Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодёжь. Артём — возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба ещё пригодится этой сборной», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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