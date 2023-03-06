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И. Федотов объяснил, почему Мешкову формально не грозит наказание после матча «Спартака»

И. Федотов объяснил, почему Мешкову формально не грозит наказание после матча «Спартака»
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Арбитр Игорь Федотов оценил работу Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Ключевой момент случился на 85-й минуте. Мешков находился в плохой позиции — сразу несколько игроков перекрывали ему обзор. Изначально футболист «Урала» нагибался, чтобы увернуться от мяча, а потом Помазун прыгнул и попал в него. Рядом находился Мартинс, который никого не трогал. Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил.

Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка. К сожалению, по рапорту она считается никакой, потому что свисток прозвучал до гола. По правилам, ему грозить ничего не может — это неправильная трактовка единоборства, за такое несильно снижают оценку. Но я думаю, что Мешкова накажут. Хотя это уже будет не документальное отстранение, а внутрисудейское. По документам отстранить его будет тяжело — гол же формально не состоялся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ «По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ
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