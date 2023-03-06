И. Федотов объяснил, почему Мешкову формально не грозит наказание после матча «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).
«Ключевой момент случился на 85-й минуте. Мешков находился в плохой позиции — сразу несколько игроков перекрывали ему обзор. Изначально футболист «Урала» нагибался, чтобы увернуться от мяча, а потом Помазун прыгнул и попал в него. Рядом находился Мартинс, который никого не трогал. Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил.
Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка. К сожалению, по рапорту она считается никакой, потому что свисток прозвучал до гола. По правилам, ему грозить ничего не может — это неправильная трактовка единоборства, за такое несильно снижают оценку. Но я думаю, что Мешкова накажут. Хотя это уже будет не документальное отстранение, а внутрисудейское. По документам отстранить его будет тяжело — гол же формально не состоялся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 6 марта 2023
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