«По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после долгой зимней паузы. Футбол в некоторых матчах не разочаровал, да и результаты были яркими, однако не обошлось без судейских скандалов. Некоторые ошибки, вполне вероятно, даже повлияли на чемпионскую гонку, в которой участвуют «Зенит» и «Спартак».
Специально для «Чемпионата» судейство в 18-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Факел» — «Химки» — 1:1
На 18-й минуте Чистяков принял верное решение — назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» за фол по неосторожности. Также правильные решения на 29-й и 73-й минутах. Первый эпизод: мяч попал в руку игрока «Факела», которая была прижата к телу. Второй: незначительный контакт с лицом игрока «Факела». Чистяков в обоих случаях продолжил игру — и правильно сделал. Но он ошибся, когда на восьмой минуте не назначил пенальти в ворота «Химок» за толчок в спину игрока «Факела» Аппаева. VAR в лице Фролова почему-то не вмешался.
Оценка Чистякова — 7,8.
Артём Чистяков
Фото: vk.com/pfcfakel
«Спартак» — «Урал» — 2:2
Мешкова поздравили с 200-м матчем. Наверное, рано поздравили — нужно было после игры. Первый эпизод случился на 25-й минуте. Мешков был в хорошей позиции, это открытый момент: борьба двух игроков, в которой футболист «Спартака» начал держать соперника ещё задолго до вратарской площади. Игрок «Урала» упал, но Мешков продолжил игру, после чего VAR вмешался и позвал арбитра посмотреть повтор на предмет пенальти и карточки. Мешков разобрался правильно, но только после помощи видеоассистентов: 11-метровый и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. Для красной не хватало контроля мяча игроком «Урала».
Далее момент с Игнатовым на 45-й минуте. Он обработал мяч, ударил и забил, но до этого был свисток. Мы можем опираться только на повторы от правообладателя, однако по ним я не могу сказать, что была игра рукой. Но знаю, что есть видео, где показано, что в момент приёма Игнатов махнул рукой и задел мяч.
На 58-й минуте Мешков не показал жёлтую карточку Селихову за безрассудные действия. Вратарь «Спартака» вылетел к центру поля и грубо сыграл против Бикфалви.
Ключевой момент случился на 85-й минуте. Мешков находился в плохой позиции — сразу несколько игроков перекрывали ему обзор. Изначально футболист «Урала» нагибался, чтобы увернуться от мяча, а потом Помазун прыгнул и попал в него. Рядом находился Мартинс, который никого не трогал. Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил. Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка. К сожалению, по рапорту она считается никакой, потому что свисток прозвучал до гола. По правилам, ему грозить ничего не может — это неправильная трактовка единоборства, за такое несильно снижают оценку. Но я думаю, что Мешкова накажут. Хотя это уже будет не документальное отстранение, а внутрисудейское. По документам отстранить его будет тяжело — гол же формально не состоялся.
Оценка Мешкова — 7,4.
«Зенит» — «Пари НН» — 3:0
Этот матч обслуживал Галимов, который четыре года не работал в РПЛ. Нехороший эпизод произошёл на 11-й минуте: арбитр свистнул фол на Малкоме, которого не было, а тот забил прямым ударом со штрафного. Это не считается ключевой ошибкой, но, думаю, департамент не хотел бы видеть такие непонятные решения от человека, которому 40 лет и которого вернули в Премьер-Лигу. Зато на 37-й минуте Галимов разобрался: назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол по неосторожности.
Оценка Галимова — 8,2.
«Ахмат» — «Оренбург» — 3:1
Единственный спорный эпизод случился в концовке первого тайма, когда Турбина пригласили к монитору. Футболист «Ахмата», находясь в поле, сыграл в мяч. Тот остался в поле, а сам игрок выкатился за лицевую линию, после чего соперник наступил ему на голень. Турбин после просмотра повтора назначил 11-метровый, так как в момент нарушения мяч находился в игре. При таких условиях считается, что фол был в штрафной площади, даже если он случился за линией. Турбин здесь разобрался и показал жёлтую карточку, так как игрок «Урала» наступил на ногу соперника не специально.
Оценка Турбина — 7,9.
Евгений Турбин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Ростов» — «Локомотив» — 1:3
Хорошая работа Карасёва. Единственный момент: на 60-й минуте Баринов жёстко наступил на голеностоп Уткина. Пограничный эпизод. Здесь можно поддержать Карасёва, поскольку мяч находился рядом и Баринов к нему стремился, хоть и не успел. Однако если бы арбитр показал прямую красную, то его тоже можно было бы поддержать.
Оценка Карасёва — 8,4.
«Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0
Отменённый гол «Крыльев» из «вне игры» на 18-й минуте можно не обсуждать, это простой эпизод. А вот момент на 36-й минуте вызвал дискуссии. Мяч попал в прижатую руку Гарре, и он сразу забил гол. По правилам, любое попадание в руку в штрафной площади, после которого забивается гол, — это нарушение. Так что Сиденков правильно отменил гол. Но только после помощи VAR.
На 77-й минуте Сазонов выпрыгнул и попал рукой по лицу сопернику, после чего Смолов забил гол. Снова Сиденкова пригласили к монитору, и он поступил правильно — отменил гол и назначил штрафной удар.
За эти два эпизода оценка снижена. Потому что Сиденков принимал решения не самостоятельно и ходил к монитору. Но в остальных эпизодах он нормально разбирался, и я не думаю, что его накажут. Один тур пропустит — и всё.
Оценка Сиденкова — 7,4.
«Краснодар» — «Торпедо» — 2:2
Первый момент: отмена гола на 25-й минуте. Мяч попал в руки футболиста «Краснодара» и отскочил к игроку «Торпедо». Тот остановил мяч, но не контролировал его. Сразу же игрок «Краснодара» накрыл – случился гол. Это нарушение в начальной фазе атаки, плюс важную роль играет тот факт, что футболист «Торпедо» не контролировал мяч. Кукуляк принял правильное решение — отмена гола.
На 60-й минуте Кукуляк правильно продолжил игру: рука футболиста «Торпедо» находилась в естественном положении и была прижата к телу. Трудный момент был на 84-й минуте, и я думаю, что в этом случае разобрался не Кукуляк, а Казарцев. Потому что главный арбитр находился в 30 метрах от эпизода. Вместо того чтобы сберечь себя и свистнуть офсайд, он показал Сафонову продолжать игру, а тот отдал к штрафной площади «Торпедо», где стоял нападающий. Получилось, что Кукуляк себя отрезал от эпизода. И он правильно сделал, что ничего не свистнул, потому что расстояние было очень большим. Сложность в том, что произошла задержка игрока «Краснодара», а потом его отпустили — но по камере невозможно понять, где это произошло. Можно только догадываться. Арбитру следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку игроку «Торпедо» за срыв перспективной атаки.
Оценка Кукуляка — 7,9.
Евгений Кукуляк
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Сочи» — ЦСКА — 2:0
Единственный сложный момент: на 30-й минуте Роша принял мяч, тот неудачно отскочил и, возможно, попал в руку, но она находилась в естественном положении. Дальше футболист «Сочи» сыграл в мяч и пробил по воротам, а Роша, пытаясь добраться до мяча, попал сопернику по ноге. Это игровой контакт, который ни на что не повлиял, поскольку удар уже был произведён. Не знаю, почему Безбородова позвали к монитору, но он принял правильное решение и продолжил игру. По новой трактовке, если футболист в атаке совершает действие, а со стороны игрока обороны нет безрассудного поведения, то следует продолжить игру. Здесь так и произошло.
Оценка Безбородова — 8,5.
Тройка лучших арбитров тура: Безбородов, Карасёв и пускай будет Галимов. Момент моменту рознь. Можно трудный 11-метровый назначить или не назначить. А когда в одинаковых эпизодах сначала дают штрафной на Малкоме, а потом показывают жёлтую Смолову за симуляцию, появляется вопрос: вы что, в разных аудиториях сидели? Так что для Галимова это такой бонус от меня. Но чтобы больше так не делал.
- 6 марта 2023
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:17
-
20:11
-
20:11
-
19:59
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:44
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
18:04
-
18:04
-
17:50
-
17:49