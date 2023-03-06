«По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после долгой зимней паузы. Футбол в некоторых матчах не разочаровал, да и результаты были яркими, однако не обошлось без судейских скандалов. Некоторые ошибки, вполне вероятно, даже повлияли на чемпионскую гонку, в которой участвуют «Зенит» и «Спартак».

Специально для «Чемпионата» судейство в 18-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Факел» — «Химки» — 1:1

На 18-й минуте Чистяков принял верное решение — назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» за фол по неосторожности. Также правильные решения на 29-й и 73-й минутах. Первый эпизод: мяч попал в руку игрока «Факела», которая была прижата к телу. Второй: незначительный контакт с лицом игрока «Факела». Чистяков в обоих случаях продолжил игру — и правильно сделал. Но он ошибся, когда на восьмой минуте не назначил пенальти в ворота «Химок» за толчок в спину игрока «Факела» Аппаева. VAR в лице Фролова почему-то не вмешался.

Оценка Чистякова — 7,8.

Артём Чистяков Фото: vk.com/pfcfakel

«Спартак» — «Урал» — 2:2

Мешкова поздравили с 200-м матчем. Наверное, рано поздравили — нужно было после игры. Первый эпизод случился на 25-й минуте. Мешков был в хорошей позиции, это открытый момент: борьба двух игроков, в которой футболист «Спартака» начал держать соперника ещё задолго до вратарской площади. Игрок «Урала» упал, но Мешков продолжил игру, после чего VAR вмешался и позвал арбитра посмотреть повтор на предмет пенальти и карточки. Мешков разобрался правильно, но только после помощи видеоассистентов: 11-метровый и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. Для красной не хватало контроля мяча игроком «Урала».

Далее момент с Игнатовым на 45-й минуте. Он обработал мяч, ударил и забил, но до этого был свисток. Мы можем опираться только на повторы от правообладателя, однако по ним я не могу сказать, что была игра рукой. Но знаю, что есть видео, где показано, что в момент приёма Игнатов махнул рукой и задел мяч.

На 58-й минуте Мешков не показал жёлтую карточку Селихову за безрассудные действия. Вратарь «Спартака» вылетел к центру поля и грубо сыграл против Бикфалви.

Ключевой момент случился на 85-й минуте. Мешков находился в плохой позиции — сразу несколько игроков перекрывали ему обзор. Изначально футболист «Урала» нагибался, чтобы увернуться от мяча, а потом Помазун прыгнул и попал в него. Рядом находился Мартинс, который никого не трогал. Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил. Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка. К сожалению, по рапорту она считается никакой, потому что свисток прозвучал до гола. По правилам, ему грозить ничего не может — это неправильная трактовка единоборства, за такое несильно снижают оценку. Но я думаю, что Мешкова накажут. Хотя это уже будет не документальное отстранение, а внутрисудейское. По документам отстранить его будет тяжело — гол же формально не состоялся.

Оценка Мешкова — 7,4.

«Зенит» — «Пари НН» — 3:0

Этот матч обслуживал Галимов, который четыре года не работал в РПЛ. Нехороший эпизод произошёл на 11-й минуте: арбитр свистнул фол на Малкоме, которого не было, а тот забил прямым ударом со штрафного. Это не считается ключевой ошибкой, но, думаю, департамент не хотел бы видеть такие непонятные решения от человека, которому 40 лет и которого вернули в Премьер-Лигу. Зато на 37-й минуте Галимов разобрался: назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол по неосторожности.

Оценка Галимова — 8,2.

«Ахмат» — «Оренбург» — 3:1

Единственный спорный эпизод случился в концовке первого тайма, когда Турбина пригласили к монитору. Футболист «Ахмата», находясь в поле, сыграл в мяч. Тот остался в поле, а сам игрок выкатился за лицевую линию, после чего соперник наступил ему на голень. Турбин после просмотра повтора назначил 11-метровый, так как в момент нарушения мяч находился в игре. При таких условиях считается, что фол был в штрафной площади, даже если он случился за линией. Турбин здесь разобрался и показал жёлтую карточку, так как игрок «Урала» наступил на ногу соперника не специально.

Оценка Турбина — 7,9.

Евгений Турбин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Локомотив» — 1:3

Хорошая работа Карасёва. Единственный момент: на 60-й минуте Баринов жёстко наступил на голеностоп Уткина. Пограничный эпизод. Здесь можно поддержать Карасёва, поскольку мяч находился рядом и Баринов к нему стремился, хоть и не успел. Однако если бы арбитр показал прямую красную, то его тоже можно было бы поддержать.

Оценка Карасёва — 8,4.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0

Отменённый гол «Крыльев» из «вне игры» на 18-й минуте можно не обсуждать, это простой эпизод. А вот момент на 36-й минуте вызвал дискуссии. Мяч попал в прижатую руку Гарре, и он сразу забил гол. По правилам, любое попадание в руку в штрафной площади, после которого забивается гол, — это нарушение. Так что Сиденков правильно отменил гол. Но только после помощи VAR.

На 77-й минуте Сазонов выпрыгнул и попал рукой по лицу сопернику, после чего Смолов забил гол. Снова Сиденкова пригласили к монитору, и он поступил правильно — отменил гол и назначил штрафной удар.

За эти два эпизода оценка снижена. Потому что Сиденков принимал решения не самостоятельно и ходил к монитору. Но в остальных эпизодах он нормально разбирался, и я не думаю, что его накажут. Один тур пропустит — и всё.

Оценка Сиденкова — 7,4.

«Краснодар» — «Торпедо» — 2:2

Первый момент: отмена гола на 25-й минуте. Мяч попал в руки футболиста «Краснодара» и отскочил к игроку «Торпедо». Тот остановил мяч, но не контролировал его. Сразу же игрок «Краснодара» накрыл – случился гол. Это нарушение в начальной фазе атаки, плюс важную роль играет тот факт, что футболист «Торпедо» не контролировал мяч. Кукуляк принял правильное решение — отмена гола.

На 60-й минуте Кукуляк правильно продолжил игру: рука футболиста «Торпедо» находилась в естественном положении и была прижата к телу. Трудный момент был на 84-й минуте, и я думаю, что в этом случае разобрался не Кукуляк, а Казарцев. Потому что главный арбитр находился в 30 метрах от эпизода. Вместо того чтобы сберечь себя и свистнуть офсайд, он показал Сафонову продолжать игру, а тот отдал к штрафной площади «Торпедо», где стоял нападающий. Получилось, что Кукуляк себя отрезал от эпизода. И он правильно сделал, что ничего не свистнул, потому что расстояние было очень большим. Сложность в том, что произошла задержка игрока «Краснодара», а потом его отпустили — но по камере невозможно понять, где это произошло. Можно только догадываться. Арбитру следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку игроку «Торпедо» за срыв перспективной атаки.

Оценка Кукуляка — 7,9.

Евгений Кукуляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» — ЦСКА — 2:0

Единственный сложный момент: на 30-й минуте Роша принял мяч, тот неудачно отскочил и, возможно, попал в руку, но она находилась в естественном положении. Дальше футболист «Сочи» сыграл в мяч и пробил по воротам, а Роша, пытаясь добраться до мяча, попал сопернику по ноге. Это игровой контакт, который ни на что не повлиял, поскольку удар уже был произведён. Не знаю, почему Безбородова позвали к монитору, но он принял правильное решение и продолжил игру. По новой трактовке, если футболист в атаке совершает действие, а со стороны игрока обороны нет безрассудного поведения, то следует продолжить игру. Здесь так и произошло.

Оценка Безбородова — 8,5.

Тройка лучших арбитров тура: Безбородов, Карасёв и пускай будет Галимов. Момент моменту рознь. Можно трудный 11-метровый назначить или не назначить. А когда в одинаковых эпизодах сначала дают штрафной на Малкоме, а потом показывают жёлтую Смолову за симуляцию, появляется вопрос: вы что, в разных аудиториях сидели? Так что для Галимова это такой бонус от меня. Но чтобы больше так не делал.