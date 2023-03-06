Арбитр Федотов: фола на Малкоме перед голом «Зенита» не было. Нехороший эпизод

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 18-го тура между «Зенитом» и «Пари НН» (3:0), когда главный арбитр Роман Галимов назначил штрафной в ворота нижегородцев после фола на форварде Малкоме. Бразилец нанёс точный удар и открыл счёт в матче.

«Этот матч обслуживал Галимов, который четыре года не работал в РПЛ. Нехороший эпизод произошёл на 11-й минуте: арбитр свистнул фол на Малкоме, которого не было, а тот забил прямым ударом со штрафного. Это не считается ключевой ошибкой, но, думаю, департамент не хотел бы видеть такие непонятные решения от человека, которому 40 лет и которого вернули в Премьер-Лигу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.