Месси — о Мбаппе: забить три мяча в финале ЧМ и не стать чемпионом мира — полное безумие

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился воспоминаниями о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также прокомментировал хет-трик своего одноклубника Килиана Мбаппе в решающем матче за титул с Францией (3:3 по итогам овертаймов).

«Финал турнира захватывал дух, а сценарий матча был совершенно безумным. Килиан Мбаппе забил три невероятных гола в финале! Не быть чемпионом после этого было полным безумием. Но он уже выигрывал его прежде и знает, что значит быть чемпионом мира. Но да, это был великий финал для мирового футбола. И теперь мне приятно играть с ним в одной команде, и я надеюсь, что мы сможем добиться больших результатов здесь, в Париже.

Правда в том, что это было очень впечатляюще. Сложно объяснить все эмоции, которые я смог испытать. Потому что этот чемпионат мира был мечтой всей жизни, и мы смогли поделиться ею с аргентинским народом. Мы ожидали, что это будет сумасшествие, но не настолько, насколько это в итоге было! Для тех, кто имел возможность сыграть на этом чемпионате мира, и для всего аргентинского народа этот момент навсегда останется в памяти», — приводит слова Месси официальный сайт «ПСЖ».

Новость по теме Про детство Лионеля Месси сделают мультсериал

Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года: