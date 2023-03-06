Про детство Лионеля Месси сделают мультсериал
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Футболист Лионель Месси станет героем нового мультсериала, производством которого займётся Sony Music Entertainment.
Инсайдеры сообщают, что сюжет будет частично или полностью вымышленным. Мультфильм расскажет о детстве аргентинского спортсмена — юный Лео будет преодолевать различные препятствия, путешествуя по миру.
Сериал будет снят в сотрудничестве с самим игроком, а музыку для проекта напишут артисты и композиторы Sony Music. Мультфильм будет доступен на английском, испанском и некоторых других языках (будет ли в списке русский — неизвестно).
Дата выхода сериала пока не сообщается. Также неизвестно, где именно можно будет посмотреть мультфильм про Месси — на текущий момент Sony не заключила соглашений ни с одним стриминговым сервисом.
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