Про детство Лионеля Месси сделают мультсериал

Футболист Лионель Месси станет героем нового мультсериала, производством которого займётся Sony Music Entertainment.

Инсайдеры сообщают, что сюжет будет частично или полностью вымышленным. Мультфильм расскажет о детстве аргентинского спортсмена — юный Лео будет преодолевать различные препятствия, путешествуя по миру.

Сериал будет снят в сотрудничестве с самим игроком, а музыку для проекта напишут артисты и композиторы Sony Music. Мультфильм будет доступен на английском, испанском и некоторых других языках (будет ли в списке русский — неизвестно).

Дата выхода сериала пока не сообщается. Также неизвестно, где именно можно будет посмотреть мультфильм про Месси — на текущий момент Sony не заключила соглашений ни с одним стриминговым сервисом.