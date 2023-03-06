Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про детство Лионеля Месси сделают мультсериал

Про детство Лионеля Месси сделают мультсериал
Комментарии

Футболист Лионель Месси станет героем нового мультсериала, производством которого займётся Sony Music Entertainment.

Инсайдеры сообщают, что сюжет будет частично или полностью вымышленным. Мультфильм расскажет о детстве аргентинского спортсмена — юный Лео будет преодолевать различные препятствия, путешествуя по миру.

Сериал будет снят в сотрудничестве с самим игроком, а музыку для проекта напишут артисты и композиторы Sony Music. Мультфильм будет доступен на английском, испанском и некоторых других языках (будет ли в списке русский — неизвестно).

Дата выхода сериала пока не сообщается. Также неизвестно, где именно можно будет посмотреть мультфильм про Месси — на текущий момент Sony не заключила соглашений ни с одним стриминговым сервисом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023