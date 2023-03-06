Слишком много эмоций. «Ливерпуль», «Арсенал» и другие. ХиТ#137

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Главная тема — уничтожение «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Также обсудим «Арсенал», который проявил чемпионский характер в игре с «Борнмутом», абсурдное удаление Мойзе Кина и другие события минувшей недели в европейском футболе.
Описание и тайм-коды:
00:12 — Привет, футболка!
00:57 — Пробуем осознать, что произошло с «МЮ» и «Ливерпулем»
25:29 — «Арсенал» выдал главный камбэк сезона. Просто космос
42:02 — Олдовый футбол «Ромы» и 30 секунд Мойзе Кина
56:13 — «Боруссия» отскочила с «Лейпцигом». Интрига в Бундеслиге держится
01:02:19 — Обильно хвалим Гризманна. А ещё говорим про рекорд и зарплату Симеоне
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».
Гриша объясняет, почему Фирмино — особенный человек для «Ливерпуля».
Кирилл извиняется, но призывает стебаться над тен Хагом грамотно.
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
- 6 марта 2023
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:15
-
22:12
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:31
-
21:19
-
21:15
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:17
-
20:11
-
20:11