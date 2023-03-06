Слишком много эмоций. «Ливерпуль», «Арсенал» и другие. ХиТ#137

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Главная тема — уничтожение «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Также обсудим «Арсенал», который проявил чемпионский характер в игре с «Борнмутом», абсурдное удаление Мойзе Кина и другие события минувшей недели в европейском футболе.

Описание и тайм-коды:

00:12 — Привет, футболка!

00:57 — Пробуем осознать, что произошло с «МЮ» и «Ливерпулем»

25:29 — «Арсенал» выдал главный камбэк сезона. Просто космос

42:02 — Олдовый футбол «Ромы» и 30 секунд Мойзе Кина

56:13 — «Боруссия» отскочила с «Лейпцигом». Интрига в Бундеслиге держится

01:02:19 — Обильно хвалим Гризманна. А ещё говорим про рекорд и зарплату Симеоне

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Гриша объясняет, почему Фирмино — особенный человек для «Ливерпуля».

YouTube-канал Гриши

Кирилл извиняется, но призывает стебаться над тен Хагом грамотно.

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