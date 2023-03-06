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Осимхен: делаю всё, чтобы, возможно, однажды сыграть в Премьер-лиге

Осимхен: делаю всё, чтобы, возможно, однажды сыграть в Премьер-лиге
Виктор Осимхен
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о возможном продолжении карьеры. Ранее сообщалось, что в услугах нигерийца заинтересован ряд клубов АПЛ.

«Мне нравится играть в Серии А. Я знаю, что люди считают АПЛ самой главной лигой в мире, но пока я об этом не думаю, не знаю, что произойдёт. Я много работаю и счастлив играть в Неаполе. Делаю всё возможное, чтобы достичь своих целей и, возможно, однажды сыграть в Премьер-лиге, но сейчас я просто наслаждаюсь моментом.

Серия А – большой вызов для меня, здесь отличные болельщики, которые всегда дают тебе почувствовать их поддержку. В этом плане итальянский чемпионат – лучший для меня», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.

Осимхен возглавляет гонку бомбардиров Серии А, он забил 19 голов в текущем розыгрыше чемпионата.

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Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом:

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