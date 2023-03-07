Леонид Слуцкий выбрал символическую сборную 18-го тура РПЛ
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Российский тренер Леонид Слуцкий составил символическую сборную 18-го тура Российской Премьер-Лиги во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»);
Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Эрик Бикфалви («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);
Нападающие: Лука Джорджевич («Сочи»), Артём Дзюба («Локомотив»), Малком («Зенит»).
«Мы чётко не привязываемся к тактической расстановке. Моя задача — выбрать 11 игроков, ярко себя проявивших», — сказал Слуцкий.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший в 18 матчах 45 очков. Следом идут «Спартак» (37) и «Ростов» (35).
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