Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий рассказал, почему стоит смотреть товарищеские матчи сборной России

Слуцкий рассказал, почему стоит смотреть товарищеские матчи сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Леонид Слуцкий объяснил причину надобности товарищеских матчей для сборной России в текущей обстановке.

«Проводить двусторонку вместо товарищеских матчей? Нужно всё равно играть эти матчи, там как-то считается рейтинг, мы должны показать, что на ходу, поэтому двусторонка не канает. Не смотрите эти матчи, потому что там не будет результата — неправильно. Смотрите эти матчи, потому что увидите много игроков, которые ярко проявляют себя в Российской Премьер-Лиге, не играли до этого за сборную. Мы можем понять об уровне РПЛ, об уровне молодых и ярких игроков на примере Ирана, Ирака и Узбекистана. Почему не смотреть? Есть масса мотивационных моментов, под которые можно подставить.

Считаю, что мы с любым составом в матчах с соперниками, с которыми играем сейчас, можем требовать положительного результата. Валерий Георгиевич требует того же», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новость по теме
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023