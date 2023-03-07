Слуцкий рассказал, почему стоит смотреть товарищеские матчи сборной России

Российский специалист Леонид Слуцкий объяснил причину надобности товарищеских матчей для сборной России в текущей обстановке.

«Проводить двусторонку вместо товарищеских матчей? Нужно всё равно играть эти матчи, там как-то считается рейтинг, мы должны показать, что на ходу, поэтому двусторонка не канает. Не смотрите эти матчи, потому что там не будет результата — неправильно. Смотрите эти матчи, потому что увидите много игроков, которые ярко проявляют себя в Российской Премьер-Лиге, не играли до этого за сборную. Мы можем понять об уровне РПЛ, об уровне молодых и ярких игроков на примере Ирана, Ирака и Узбекистана. Почему не смотреть? Есть масса мотивационных моментов, под которые можно подставить.

Считаю, что мы с любым составом в матчах с соперниками, с которыми играем сейчас, можем требовать положительного результата. Валерий Георгиевич требует того же», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».