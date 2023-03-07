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Слуцкий — о дебюте Ренана: качественные и яркие игроки в РПЛ появляются редко

Слуцкий — о дебюте Ренана: качественные и яркие игроки в РПЛ появляются редко
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о дебютном матче защитника Роберта Ренана за «Зенит». Бразилец дебютировал за команду в игре с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Выбор Ренана связан с тем, что новые яркие и качественные игроки появляются в РПЛ редко. Произвёл очень приятное впечатление, хорошо работает на мяче, поразил своим хладнокровием, не так часто можно увидеть в нашем чемпионата человека с таким началом атаки. В первом же матче он действовал максимально качественно и произвёл на меня впечатление», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

19-летний Ренан перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно из «Коринтианса» в рамках обмена нападающего Юри Алберто. В российский клуб также перейдёт полузащитник Ду Кейрос, но уже по окончании сезона.

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