Слуцкий — о дебюте Ренана: качественные и яркие игроки в РПЛ появляются редко

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о дебютном матче защитника Роберта Ренана за «Зенит». Бразилец дебютировал за команду в игре с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Выбор Ренана связан с тем, что новые яркие и качественные игроки появляются в РПЛ редко. Произвёл очень приятное впечатление, хорошо работает на мяче, поразил своим хладнокровием, не так часто можно увидеть в нашем чемпионата человека с таким началом атаки. В первом же матче он действовал максимально качественно и произвёл на меня впечатление», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
19-летний Ренан перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно из «Коринтианса» в рамках обмена нападающего Юри Алберто. В российский клуб также перейдёт полузащитник Ду Кейрос, но уже по окончании сезона.
- 7 марта 2023
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