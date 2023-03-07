Анзор Кавазашвили: 10 игроков «Спартака» в сборной России — заслуга Гильермо Абаскаля
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили похвалил наставника красно-белых Гильермо Абаскаля за присутствие 10 игроков в расширенном составе сборной России.
«10 игроков «Спартака» — замечательно! Это говорит о том, что Абаскаль — единственный из всех иностранных тренеров работает со «Спартаком», как будто он доморощенный спартаковец. Он чувствует мощь и силу, талант молодёжи России. Старается привлекать в состав больше воспитанников. Если бы не Абаскаль — не было бы этих 10 человек. За один год Гильермо из мальчиков-дублёров сделал основных игроков, которые будут очень уверенно играть в сборной. Это его заслуга!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
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