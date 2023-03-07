«Что он делает?» Фанаты «МЮ» раскритиковали Вегорста за касание таблички на «Энфилде»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст перед матчем 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:7) коснулся рукой знаменитой таблички «Это Энфилд», которая находится в подтрибунном помещении стадиона. Этот ритуал соблюдают лишь футболисты домашней команды, поэтому нидерландец был раскритикован в комментариях.
Фото: YouTube-канал «Ливерпуля»
«Что он делает?» — написал один болельщик.
«Только за это с ним можно расторгнуть контракт», — ответил другой.
«Купите ему билет на самолёт и отправьте в Бёрнли», — написал третий.
Также Вегорсту припомнили его слова трёхгодичной давности, когда он, будучи нападающим «Вольфсбурга», признавался, что всегда считал «Ливерпуль» особенным клубом, а от песни You’ll Never Walk Alone у него мурашки по коже.
Джокович и Шварцман повторили эпизод с Месси и Вегорстом. Видеоролик:
- 7 марта 2023
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