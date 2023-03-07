Владимир Габулов оценил включение шести вратарей в расширенный состав сборной России

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил решение тренерского штаба сборной России внести в расширенный список на мартовские сборы шесть вратарей. В национальную команду вызваны Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).
«Честно скажу, не анализировал состав сборной. В принципе, моё удивление состав сейчас не может вызвать.Что касается вызова Ильи Помазуна, я так понял, это ещё не окончательный состав. Видимо, у тренерского штаба есть определённое видение, если они решили в состав включить шесть вратарей. Опять же, есть повод — травмы, и сейчас будет серьёзный соперник на контрольном матче. Чтобы потом кого-то недовызывать, решили в расширенный список включить шесть вратарей. Если это был бы окончательный состав, тогда, может быть, много. Для расширенного списка — нормально», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Федоровой.
- 7 марта 2023
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