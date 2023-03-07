Дело «Барселоны» о подкупе арбитров дойдёт до суда

Министерство юстиции Испании готовится подать официальную жалобу на «Барселону» по делу о подкупе судей.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» переводила деньги бывшему руководителю судейского департамента Испании Энрикесу Негрейре с 2001 по 2017 год через компанию Dasnil 95. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опроверг все обвинения в адрес клуба, объяснив выплаты заказом судейских отчётов.
Как сообщает El Pais, прокуратура не считает отчёты достаточными доказательствами невиновности и выдвинет обвинения в коррупции против бывшего президента Хосепа Марии Бартомеу и самого клуба.
Пока неясно, какое наказание это может принести «Барселоне», хотя Ла Лига исключила вылет в низшую лигу или наказание снятием очков из-за срока давности нарушения.
- 7 марта 2023
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