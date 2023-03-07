Виталий Дьяков: если бы сейчас были официальные матчи, то Карпин вызвал бы Дзюбу

Российский защитник Виталий Дьяков прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовские сборы.
«В сборной все молодые пацаны, поэтому не вызвали не только Дзюбу, а ещё нескольких опытных и возрастных игроков. Для меня это не особо странная новость. Сейчас мы оказались в такой ситуации, что только товарищеские игры, поэтому необязательно вызывать возрастных футболистов.
Многие считают, что Карпин не вызвал Дзюбу из-за личной обиды? Надо лично у Карпина спрашивать — есть обида или нет. Я думаю, если ты главный тренер сборной, то все обиды надо отодвигать в сторону и вызывать сильнейших. Если бы сейчас были официальные матчи, то Карпин вызвал бы Дзюбу. Но так как играем товарищеские матчи, то большинство футболистов молодых», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 7 марта 2023
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