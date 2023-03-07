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«АЗ Алкмар» обыграл «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

«АЗ Алкмар» обыграл «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
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В Риме завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором итальянский «Лацио» принимал нидерландский «АЗ Алкмар». Финальный свисток Гленна Нюберга зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

На 18-й минуте Педро Родригес вывел «Лацио» вперёд. На 45-й минуте Вангелис Павлидис сравнял счёт, а на 62-й минуте Милош Керкез забил победный гол. Отметим, что это был единственный матч плей-офф Лиги конференций на этой неделе, сыгранный во вторник. Ответный матч команд состоится в следующий четверг, 16 марта.

В 1/16 финала Лиги конференций «Лацио» обыграл румынский «ЧФР Клуж» (1:0, 0:0). АЗ квалифицировался в 1/8 финала автоматически, заняв первое место в группе с «Днепром», «Аполлоном» и «Вадуцем».

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2023, вторник. 20:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Родригес – 18'   1:1 Павлидис – 45'   1:2 Керкез – 62'
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