Матч «Челси» — «Боруссия» начнётся на 10 минут позже. Автобус гостей задержался

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» Дортмунд перенесён на 23:10 по московскому времени. Об этом сообщает Mirror.

Автобус с игроками «Боруссии» попал в пробку на пути к домашнему стадиону «Челси» «Стэмфорд Бридж».

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Карим Адейеми. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший покинет нынешний розыгрыш турнира.

На групповом этапе «Челси» занял первое место в квартете с «Миланом», «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб, набрав 13 очков. «Боруссия» финишировала второй, набрав девять очков в группе с «Манчестер Сити», «Севильей» и «Копенгагеном».