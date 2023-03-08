Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Карасёв рассказал, что забыл взять карточки на матч чемпионата России

Сергей Карасёв рассказал, что забыл взять карточки на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, как однажды забыл взять карточки на матч Российской Премьер-Лиги.

«Я забыл карточки как-то раз. Матч «Динамо» – «Анжи». В Химках играли. Я всегда ношу два комплекта карточек. Так всегда учили. Спереди в кармане лежат рабочие карточки, а сзади в шортах – запасные. Я их никогда не вытаскивал, сколько судил. В этом просто не возникало потребности. А тут я не положил карточки. Мне нужно удалить игрока, я – в карман, а карточек нет. Я – в другой карман, а там тоже нет. У меня паника.

Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно. А у меня холодный пот, футболисты вокруг собрались. Стою и думаю, как быть. А потом вспомнил, что у меня есть запасные в заднем кармане. Я про них абсолютно забыл, потому что никогда не приходилось ими пользоваться. В результате нормально удалил игрока. Вот поэтому судьям и говорят, что нужно два свистка и вообще всего по два комплекта», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023