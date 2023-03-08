Тренер «Челси» Поттер: не знаю, почему я не стал смотреть второй пенальти Хаверца

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что не знает, почему не стал смотреть повторный пенальти полузащитника Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (Дортмунд) (2:0). «Челси» прошёл в 1/4 финала по сумме двух матчей — 2:1.
«Я смотрел первый пенальти Кая, но, что касается второго, просто подумал, что сяду и послушаю шум трибун! Не знаю, почему я так сделал, на самом деле, возможно, из суеверия. Но, как только я услышал, что шум от болельщиков усилился, понял, что смотреть безопасно.
Мы были уверены в Кае, он наш пенальтист, и он показал, что является игроком для важных моментов, забив в такой напряжённой ситуации», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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