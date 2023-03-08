Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Поттер: не знаю, почему я не стал смотреть второй пенальти Хаверца

Тренер «Челси» Поттер: не знаю, почему я не стал смотреть второй пенальти Хаверца
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что не знает, почему не стал смотреть повторный пенальти полузащитника Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (Дортмунд) (2:0). «Челси» прошёл в 1/4 финала по сумме двух матчей — 2:1.

«Я смотрел первый пенальти Кая, но, что касается второго, просто подумал, что сяду и послушаю шум трибун! Не знаю, почему я так сделал, на самом деле, возможно, из суеверия. Но, как только я услышал, что шум от болельщиков усилился, понял, что смотреть безопасно.

Мы были уверены в Кае, он наш пенальтист, и он показал, что является игроком для важных моментов, забив в такой напряжённой ситуации», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Свой лучший матч «Челси» выдал в Лиге чемпионов. Но у немцев будут вопросы к судьям Свой лучший матч «Челси» выдал в Лиге чемпионов. Но у немцев будут вопросы к судьям

Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023