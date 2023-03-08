Свой лучший матч «Челси» выдал в Лиге чемпионов. Но у немцев будут вопросы к судьям

«Челси» будет в четвертьфинале Лиги чемпионов! Команда Грэма Поттера победила в Лондоне «Боруссию», прервав серию Дортмунда из 10 побед подряд (немцы выиграли все матчи в 2023 году).

Матч начался с задержкой в 10 минут – автобус с немецкой командой попал в пробку возле «Стэмфорд Бридж». Возможно, главный тренер «Боруссии» Эдич Терзич подумал о плохой примете. В таком случае первые минуты игры с «Челси» ещё раз навели его на мысли о том, что этот вечер в Лондоне может быть очень неудачным для Дортмунда.

Уже на четвёртой минуте получил травму Юлиан Брандт. Не исключено, что повреждение, полученное атакующим полузащитником, связано с дефицитом времени на разминку из-за опоздания автобуса. Так или иначе длинный список потерь пополнился новой фамилией: у «Боруссии» до игры было шесть выбывших игроков, включая автора единственного гола в первой встрече Карима Адейеми, у «Челси» и того больше – девять.

Если не знать счёта, то можно было подумать, что это «Боруссия» должна отыгрываться. В течение получаса команда Терзича владела мячом на уровне 70%, а «Челси» расставлял ловушки и надеялся на быстрые ответные атаки. При обороне Кай Хаверц играл, как правило, по опорному Эмре Джану, так что после перехватов и отборов условные инсайды Жоау Феликс и Рахим Стерлинг оказывались фактически в роли чистых форвардов – улетали за счёт своей скорости к воротам соперника. Несколько опасных контрвыпадов «Челси» организовал, были и хорошие стремительные комбинации со стенкой на третьего. Но всё же до поры до времени Дортмунд не чувствовал давления «Челси». Немцы едва не забили, когда Кепа суперсейвом вытащил удар Марко Ройса со штрафного.

А вот ближе к перерыву игра поменялась. «Челси» стал разрывать подуставшую «Боруссию». Создавая тройки на флангах, хозяева получали свои лучшие моменты. Хаверц был близок к голу: попал в штангу с подбора, потом забитый им мяч отменили из-за офсайда. А забил Стерлинг, к которому копились вопросы по этим 45 минутам. «Челси», конечно, повезло с парой-тройкой удачных отскоков, но как же хозяева боролись за мяч! Особенно капитан Матео Ковачич.

Едва начался второй тайм, как всё в противостоянии «Челси» с «Боруссией» перевернулось с ног на голову. Хотя, скорее, вернулось на ноги, в естественное положение, ведь изначально команда Поттера считалась фаворитом пары. Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной – судья Данни Маккели назначил абсолютно справедливый пенальти. Правда, только после подсказки видеоассистентов.

А вот решение арбитров перебить 11-метровый показалось странным. Всё же игроки обеих команд вбежали в штрафную до удара, причём первым это сделал кто-то из хозяев. В любом случае нужно отдать должное хладнокровию Хаверца. Немцу из «Челси» продолжало не везти (снова штанга!), но со второй попытки он попал, не поменяв ни угол, ни манеру исполнения удара – в стиле Жоржиньо.

При счёте 2:0 «Челси» стал откровенно играть на удержание. Поттер убрал с поля Феликса, добавив в центр дополнительного полузащитника – Конора Галлахера. Дортмунд опять завладел мячом и территорией, но даже такие многоходовые комбинации, которые хорошо умеет проводить сегодняшняя «Боруссия», не вскрывали оборону синих. А когда вдруг вскрыли, Кепа ещё раз показал топ-класс. Галлахер же сделал свой выход на замену почти идеальным, забив на контратаке. К сожалению для «Челси», Стерлинг на полбутсы залез в офсайд.

Англичане сохранили сухую победу. Пожалуй, «Челси» заслужил выход в четвертьфинал. За два матча с «Боруссией» они нанесли 34 удара по воротам, 12 раз попали в створ. Превзошли Дортмунд по этой статистике (у немцев 27 ударов, лишь шесть в створ), по количеству опасных моментов. Потратив чудовищные деньги на новичков в два трансферных окна этого сезона, было бы позором не пройти «Боруссию» и вылететь уже в первом раунде плей-офф.

Поттер пока остановил разговоры о своей отставке.