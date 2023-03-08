Беллингем — о повторном пенальти: тот факт, что они пробили второй раз, был просто смешным

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал решение судьи о повторном исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). Кай Хаверц с первой попытки попал в штангу, но судья повторно указал на точку из-за того, что игроки «Боруссии» вбежали в штрафную до момента удара. Со второй попытки Хаверц реализовал одиннадцатиметровый, и «Челси» прошёл в 1/4 финала по сумме двух матчей — 2:1.
«Это ярд или два (один ярд = 0,91 м. — Прим. ред.). Я не слишком уверен. Это был разочаровывающий момент, и тот факт, что они пробили второй раз, был просто смешным.
При каждом пенальти с таким медленным разбегом люди будут вбегать в штрафную на один-два ярда, но это игра. Судьи приняли решение, и нам придётся жить с этим», — приводит слова Беллингема BT Sport.
- 8 марта 2023
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