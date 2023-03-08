Быстров: пора возвращать формат «весна-осень», причём во всех лигах. Стало намного хуже

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил мнение, что чемпионат России должен вернуться к формату «весна-осень».

«Что не понравилось в первом весеннем туре? То, что у нас даже на юге не могут сделать нормальные поля. Считаю, что в южном регионе даже в феврале не должно быть проблем с газонами. В более суровых условиях поля готовят, а там не могут. Не понимаю.

Возвращение к старому календарю? Да, давно надо было переходить на «весна-осень», причём во всех лигах. При этой системе мы удачно выступали в еврокубках, но захотели улучшить свои показатели и перешли на «осень-весна». В итоге полностью провалились, Первая и Вторая лига стали хуже, а в самое благоприятное время мы в футбол почему-то не играем.

Аргументы в пользу текущего формата? Да нет никаких аргументов! Если они тогда и были, то сейчас точно отсутствуют! Главный критерий — результат. А его нет, в Европе мы стали выступать с меньшим успехом. При системе «весна-осень» мы заканчивали сезон в конце ноября, да, возникала пауза перед декабрьскими матчами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но ничего, бывало, и выигрывали. Поэтому по прошествии времени можно утверждать, что эксперимент себя не оправдал. Более того, стало намного хуже», — приводит слова Быстрова Вobsoccer.