Быстров: пора возвращать формат «весна-осень», причём во всех лигах. Стало намного хуже

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил мнение, что чемпионат России должен вернуться к формату «весна-осень».
«Что не понравилось в первом весеннем туре? То, что у нас даже на юге не могут сделать нормальные поля. Считаю, что в южном регионе даже в феврале не должно быть проблем с газонами. В более суровых условиях поля готовят, а там не могут. Не понимаю.
Возвращение к старому календарю? Да, давно надо было переходить на «весна-осень», причём во всех лигах. При этой системе мы удачно выступали в еврокубках, но захотели улучшить свои показатели и перешли на «осень-весна». В итоге полностью провалились, Первая и Вторая лига стали хуже, а в самое благоприятное время мы в футбол почему-то не играем.
Аргументы в пользу текущего формата? Да нет никаких аргументов! Если они тогда и были, то сейчас точно отсутствуют! Главный критерий — результат. А его нет, в Европе мы стали выступать с меньшим успехом. При системе «весна-осень» мы заканчивали сезон в конце ноября, да, возникала пауза перед декабрьскими матчами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но ничего, бывало, и выигрывали. Поэтому по прошествии времени можно утверждать, что эксперимент себя не оправдал. Более того, стало намного хуже», — приводит слова Быстрова Вobsoccer.
- 8 марта 2023
-
16:25
-
16:20
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:27
-
15:23
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:01
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:10
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:47
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:54