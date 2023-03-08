Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умер итальянский тренер Итало Гальбьяти. Он работал помощником Капелло в сборной России

Умер итальянский тренер Итало Гальбьяти. Он работал помощником Капелло в сборной России
Комментарии

Ушёл из жизни итальянский тренер Итало Гальбьяти. Об этом сообщил The Sun.

Гальбьяти было 85 лет. Он был помощником Фабио Капелло, в том числе в сборной России. Итало Гальбьяти работал с бывшим тренером сборной России почти везде, где бы он ни был, включая испанский «Реал Мадрид», итальянские «Рому» и «Ювентус», а также сборную Англии.

В качестве футболиста Гальбьяти выступал в таких итальянских клубах, как «Интер», «Реджина», «Лекко» и «Комо». Карьеру игрока он завершил в 1966 году.

Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года, где не смогла выйти из группы.

Новость по теме
Фабио Капелло: помню, как играл против Пеле — один из лучших соперников в моей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023