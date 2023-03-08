Умер итальянский тренер Итало Гальбьяти. Он работал помощником Капелло в сборной России
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Ушёл из жизни итальянский тренер Итало Гальбьяти. Об этом сообщил The Sun.
Гальбьяти было 85 лет. Он был помощником Фабио Капелло, в том числе в сборной России. Итало Гальбьяти работал с бывшим тренером сборной России почти везде, где бы он ни был, включая испанский «Реал Мадрид», итальянские «Рому» и «Ювентус», а также сборную Англии.
В качестве футболиста Гальбьяти выступал в таких итальянских клубах, как «Интер», «Реджина», «Лекко» и «Комо». Карьеру игрока он завершил в 1966 году.
Капелло и Гальбьяти работали в сборной России в период с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянских тренеров национальная команда России принимала участие в чемпионате мира 2014 года, где не смогла выйти из группы.
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