Фабио Капелло: помню, как играл против Пеле — один из лучших соперников в моей жизни

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на смерть Пеле.

«Это очень печально, весь мир сегодня скорбит. Пеле был потрясающим игроком, одним из лучших в истории. Я соболезную его семье и всей Бразилии. Сегодня один из худших дней в истории футбола. Я помню, как играл против него, — Пеле всегда был хорош, один из лучших соперников в моей жизни», — приводит слова Капелло «РБК-Спорт».

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.