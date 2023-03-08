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Болельщик ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи»

Болельщик ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи»
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Болельщик ПСВ получил трехмесячный тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича в матче Лиги Европы. Об этом сообщает Goal.com.

Фаната приговорили к трем месяцам тюремного заключения, один месяц из которых мужчина получил условно. «Севилья» по сумме двух матчей (3:0; 0:2) обыграла ПСВ и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».

20-летний болельщик выбежал на поле в конце матча, который состоялся 23 февраля, и ударил вратаря кулаком в лицо. Голкипер не пострадал и повалил нападающего на газон после того, как подвергся нападению, прежде чем стюарды увели хулигана за пределы стадиона.

Фанат ПСВ ударил вратаря «Севильи» кулаком в лицо. Но игрок нашёл чем ответить Фанат ПСВ ударил вратаря «Севильи» кулаком в лицо. Но игрок нашёл чем ответить

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