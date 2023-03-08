Паредес объяснил скандальный эпизод со своим участием в матче Аргентины и Нидерландов

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес объяснил скандальный эпизод со своим участием в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Нидерландов (2:2, 4:2 пен.), когда футболист пробил мячом по скамейке запасных нидерландцев.

«Сделал ли я это против кого-то конкретно? Нет, я бы так не поступил. Почему я это сделал? Мяч оставался у меня, я отобрал его дважды подряд… Хорошо, что Ван Дейк подошёл, чтобы ударить меня. Ему было сложно решиться на это, так как я ни в кого не попал мячом, но это было хорошо», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Напомним, эпизод произошёл на 89-й минуте четвертьфинала и вызвал стычку с участием игроков обеих команд. Паредес был наказан жёлтой карточкой.

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