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Аллегри рассказал о наказании форварда «Ювентуса» Мойзе Кина за удаление в игре с «Ромой»

Аллегри рассказал о наказании форварда «Ювентуса» Мойзе Кина за удаление в игре с «Ромой»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о последствиях удаления своего нападающего Мойзе Кина в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (0:1). Напомним, 23-летний форвард вышел на поле на 89-й минуте и удалился менее чем через минуту. Также менеджер поделился мнением о форварде Душане Влаховиче, который имеет только один забитый мяч за прошедший месяц.

«Мойзе Кин? Он заплатит штраф. Он для нас важный футболист. У нас впереди три месяца до конца сезона, и нам понадобятся все футболисты, независимо от ошибок, которые они совершают. А прошедшая ситуация поможет ему стать более зрелым.

Влахович? Я счастлив иметь его в составе. Будучи основным центральным нападающим в «Ювентусе», у него есть важные обязанности. Он растёт как футболист. Да, нападающих оценивают по забитым мячам. Но, быть может, в игре с «Фрайбургом» он забьёт один-два мяча, и все посмотрят на него иначе», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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