«Реал» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Гонсалу Рамушу

Португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш заинтересовал мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, после перехода аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» «орлы» будут готовы расстаться с Рамушем только после выплаты отступных, прописанных в контракте португальского нападающего с клубом. Соглашение португальца с «Бенфикой» рассчитано до 2025 года. Отступные составляют € 120 млн.

21-летний Рамуш сыграл за «Бенфику» 34 матча во всех турнирах в текущем сезоне, в которых отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Форвард забил три гола и сделал один голевой пас в четырёх встречах за сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур

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