Академия «Реала» приносит огромную прибыль. Её игрокам прививают особые ценности

Сразу после входа в академию мадридского «Реала» в Вальдебебасе посетители упираются в раздевалку самой молодой возрастной группы клуба – пятилеток. Это больше символичный, чем практичный подход, демонстрирующий первый шаг воспитанников на их долгом пути. На территории «Ла Фабрики» расположены 11 футбольных полей, а также стадион «Альфредо Ди Стефано» и множество тренировочных сооружений, через которые игрок должен продвигаться на пути к мечте однажды сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в кремовой футболке.

Сегодня в каждой возрастной группе, а также в мужских и женских подразделениях академии зарегистрированы 364 игрока. Согласно клубному отчёту за 2021–2022 годы затраты «Реала» на содержание этой огромной махины составили € 25 млн при доходах в € 39 млн. То есть академия не только полностью окупается, но и приносит неплохой доход. За последние 10 лет прибыль от продажи воспитанников «Ла Фабрики» составила € 330,5 млн. В летнее трансферное окно 2022 года клуб заработал € 15 млн за счёт ухода Борхи Майораля (в «Хетафе» за € 10 млн), Мигеля Гутьерреса (в «Жирону» за € 4 млн) и Виктора Чуста (в «Кадис» за € 1 млн).

Один из самых известных воспитанников «Реала» Эмилио Бутрагеньо Фото: Getty Images

Несмотря на то что в первую команду попадут единицы, выпускниками академии «Реала» щедро пропитан весь испанский футбол. Во многом по этой причине академию сравнивают с фабрикой – термин, придуманный легендарным форвардом мадридцев Альфредо Ди Стефано. На данный момент в Ла Лиге выступают 55 выпускников «Ла Фабрики». Даже в составе главного конкурента «Барселоны» есть один: бывший крайний защитник «Челси» Маркос Алонсо.

История «Ла Фабрики» восходит к 1950-м годам. Это был проект, учреждённый, пожалуй, самым известным президентом Мадрида Сантьяго Бернабеу, и он был первым в своём роде в Испании. В то время перспективных игроков набирали из местных школ или через турниры, в которых принимали участие дети членов клуба. Первыми четырьмя великими кантерано в истории Мадрида считаются Хуан Сантистебан, Антонио Руис, Рамон Марсаль и Энрике Матеос – последний и вовсе выиграл пять Кубков чемпионов в период с 1956 по 1960 год.

Чуть позже их сменили так называемые «Мальчики Йе-йе», названные в честь направления поп-музыки, популярного в ту эпоху. Шестой Кубок чемпионов Европы в 1966 году выиграли Педро Де Фелипе, Фернандо Серена, Рамон Гроссо и Мануэль Веласкес. Однако больше всего в Мадриде вспоминают поколение 1980-х Quinta del Buitre («Пятёрка стервятников»), названного так в честь Эмилио Бутрагеньо, который сейчас является директором по институциональным отношениям в «Реале».

Пятерку дополнили Маноло Санчис, Мигель Пардеса, Мичел и Мартин Васкес. Пардеса уехал в «Сарагосу» в середине 1980-х, но остальные четверо сыграли огромную роль, поскольку «Мадрид» выиграл пять чемпионских титулов подряд (1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 и 1989/1990) и дважды Кубок УЕФА (1984/1985 и 1985/1986).

С 2019 года «Реал» отказался от сети международных скаутов

С 2020 года «Ла Фабрику» возглавляет бывший футболист Мануэль Фернандес, чей отец в 1990-х входил в совет директоров «Реала», а сам Ману провёл шесть лет в академии в качестве тренера. Бывшие звёзды «бланкос» Рауль и Альваро Арбелоа являются тренерами молодёжи (в «Реал Мадрид Кастилья»). «Наша цель – развить лучшие качества игрока, а не навязывать ему определённую философию, – откровенничает Рауль. – Идея в том, чтобы исполнитель мог спокойно раскрыться в другой команде, если у него не хватит таланта и трудолюбия для игры за «Реал».

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес в окружении воспитанников «Ла Фабрики» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Такой подход успешно работает, если учесть большое количество воспитанников «Ла Фабрики», раскрывшихся в других клубах. «В «Реале» я начинал с позиции правого защитника, затем меня перевели в центр обороны, а сейчас я играю атакующего полузащитника. Академия научила меня хорошо разбираться в футболе, играть на многих позициях», – признателен своим учителям хавбек «Жироны» Борха Гарсия, проведший в системе «Мадрида» три года.

В недавнем прошлом будущие легенды, такие как Икер Касильяс и Мануэль Санчис, пробивались в академию благодаря специальным турнирам, которые проводил клуб. Но сегодня процесс вербовки талантов и система отбора изменились: в мадридском регионе у академии есть сеть скаутов, отслеживающих молодых дарований. При этом для приглашения в «Ла Фабрику» порой необходимо выдать не менее десятка удачных матчей. Покрытие мадридцев также распространяется на остальную часть Испании. Клуб задействует по одному скауту для каждого из 17 автономных сообществ страны, таких как Каталония, Андалусия или Канарские острова. Игроки из других регионов живут в современной резиденции, открытой в 2014 году.

С 2019 года «Реал» отказался от сети международных скаутов по игрокам до 15 лет. На это повлияли исследования ФИФА о негативных последствиях отъезда игроков из дома и семей дальше чем на 100 км – при таком подходе шансы, что футболист раскроется, очень малы. Также существует статистика «Ла Фабрики», показывающая, что местные игроки чаще пробиваются в первую команду, чем приезжие. Тренеры ставят в пример Карвахаля и Начо. Последний родился в Алькала-де-Энарес (в мадридском сообществе), был капитаном всех молодёжных категориях клуба, но больше всего его ставят в пример благодаря образцовому поведению и прилежанию в учёбе.

В «Ла Фабрике» придают огромное значение воспитанию игроков. «Им прививают такие ценности, как уважение и стремление поддерживать форму, потому что все они являются послами клуба. Эти ценности отражаются на карьере игрока по мере её развития и даже после её окончания. В академии работает группа психологов, футболисты постоянно проходят тесты, которые помогают им разобраться с проблемами и стать лучше как личность», – подчеркнул Бутрагеньо.

Мадридцы следят за воспитанниками всю их карьеру

Большинство воспитанников, конечно, не попадут в первую команду «Реала», ещё больше не станут профессионалами. «Я всегда говорил игрокам, что их главная цель в том, чтобы стать нормальными людьми. Они должны наслаждаться этой возможностью», – говорит легенда «Реала» Висенте дель Боске, который до того, как стать тренером первой команды в 1999 году, проработал в молодёжной академии более двух десятилетий.

Среди младших возрастных групп до 14 лет приоритет отдаётся игровому процессу, а тренировкам уделяется меньше внимания. С 15 лет акцент делается уже на тренировки, и в этом возрасте футболисты, как правило, определяются с игровой позицией. Существует два ключевых возрастных этапа, на которых отсеивается большинство исполнителей: между 12 и 13 годами, а также от 16 до 17. При этом клуб вовсе не прощается с игроками, а продолжает следить за их прогрессом.

Висенте дель Боске воспитывался в «Ла Фабрике», играл за «Реал», затем руководил клубной академией и тренировал первую команду «Мадрида» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

20-летний вратарь Марио Де Луис ушёл в «Райо Вальекано», хорошо себя там проявил, и тренер «Кантеры» Рауль вернул его в команду. Похожая история приключилась с левым защитником Франом Гарсией. 23-летний игрок уехал из Мадрида в тот же «Райо», сначала в аренду в 2020 году, а затем был продан в 2021-м. Недавно «бланкос» заявили, что выкупят экс-воспитанника за € 5 млн на фоне интереса к Франу со стороны леверкузенского «Байера». Похожий переход 10 лет назад мадридцы провернули, когда совершили обратный трансфер из Леверкузена Дани Карвахаля.

«Для того чтобы подняться на вершину, помимо таланта, необходимо иметь удачу, много работать и жертвовать многим, очень многим. Правда, есть и другой путь – нужно родиться Касильясом или Раулем. Но это исключение, которое подтверждает правило», – иронизирует дель Боске.