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«Моё сердце было тронуто». Энцо Фернандес — о маленьком фанате «Челси», выбежавшем на поле

«Моё сердце было тронуто». Энцо Фернандес — о маленьком фанате «Челси», выбежавшем на поле
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Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес рассказал об инциденте с выбежавшем на поле после окончания основного времени ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0) юном болельщике синих, который обнял аргентинца. Игрок «аристократов» признался, что был очень тронут данным жестом фаната.

«Когда мальчик выбежал на поле, чтобы обнять меня, моё сердце было тронуто. Это был особенный момент, потому что он очень хотел меня увидеть и быстро обняться. Это заставило меня почувствовать ещё большую связь с болельщиками. Мне нравится узнавать фанатов поближе, а их доверие ко мне невероятно. Я чувствую себя как дома», — приводит слова Фернандеса Football London.

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