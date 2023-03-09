Эдуард Мор: единственный выгодоприобретатель ошибки Мешкова — это Маслов

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о результативной ошибке арбитра Виталия Мешкова, которую он допустил в матче 18-го тура РПЛ, где встречались красно-белые и «Урал». Рефери отменил третий мяч «Спартака», который мог стать победным.

«Сразу после игры «Спартак» — «Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провёл. Все накинулись на Тавареша, но там Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого; нечто со стороны Маслова.

Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!» — приводит слова Мора «РБ Спорт».