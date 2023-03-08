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Зарема Салихова ответила Каманцеву, который заступился за арбитра Мешкова после ошибки

Зарема Салихова ответила Каманцеву, который заступился за арбитра Мешкова после ошибки
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева, который заступился за арбитра Виталия Мешкова после его ошибки в матче красно-белых с «Уралом» (2:2). Каманцев заявил, что ошибаются не только судьи, но и футболисты, приведя в пример нереализованные пенальти Квинси Промеса.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом ситуации с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! При чём вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость? Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть ли такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это то же самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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