Зарема Салихова ответила Каманцеву, который заступился за арбитра Мешкова после ошибки

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева, который заступился за арбитра Виталия Мешкова после его ошибки в матче красно-белых с «Уралом» (2:2). Каманцев заявил, что ошибаются не только судьи, но и футболисты, приведя в пример нереализованные пенальти Квинси Промеса.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом ситуации с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! При чём вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость? Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть ли такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это то же самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», — приводит слова Салиховой Metaratings.