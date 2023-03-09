Жиру — о выходе в четвертьфинал ЛЧ: мы заслужили этот результат в первом матче

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал выход в 1/4 финала Лиги чемпионов после ничьей в ответном матче 1/8 финала турнира с «Тоттенхэмом» (0:0). «Милан» прошёл дальше за счёт победы в первом матче (1:0).

«Этот результат очень многого стоит. Мы заслужили участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и хотели хорошо выступить в этом году. Мы неплохо играли в прошлом розыгрыше, но тогда мы попали в очень сложную группу. Теперь мы вышли в плей-офф и сыграли против отличной команды. Мы заслужили этот результат в первом матче, но могли забить ещё гол или два.

Сегодня мы выиграли благодаря нашему командному духу и качеству. Жаль, что не забили, у нас были хорошие моменты. Сегодняшний вечер был для меня сложным: я много разыгрывал мячи вдали от ворот, пытаясь помогать партнёрам по команде. Было сложно, но победа важнее», — приводит слова Жиру Рazzidifanta.com.