Мюллер: игры против Месси складываются хорошо. Роналду времён «Реала» был нашей проблемой

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о соперничестве с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в Лиге чемпионов. Вчера, 8 марта, мюнхенцы обыграли парижан в ответной встрече 1/8 финала турнира (2:0). «Бавария» выиграла двухматчевое противостояние со счётом 3:0.
«Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас на всех уровнях с точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времён «Реала».
Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он играл на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду.
Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в своём «твиттере».
- 9 марта 2023
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:22
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59
-
07:06
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:42