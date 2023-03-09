Мюллер: игры против Месси складываются хорошо. Роналду времён «Реала» был нашей проблемой

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о соперничестве с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в Лиге чемпионов. Вчера, 8 марта, мюнхенцы обыграли парижан в ответной встрече 1/8 финала турнира (2:0). «Бавария» выиграла двухматчевое противостояние со счётом 3:0.

«Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас на всех уровнях с точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времён «Реала».

Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он играл на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в своём «твиттере».