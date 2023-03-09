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Кейн впервые в карьере вылетел из Лиги чемпионов, не забив ни одного пенальти за розыгрыш

Кейн впервые в карьере вылетел из Лиги чемпионов, не забив ни одного пенальти за розыгрыш
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые за свою карьеру вылетел из Лиги чемпионов, не забив при этом ни одного пенальти за весь розыгрыш, сообщает в соцсетях ESPN.

«Шпоры» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала с «Миланом» (0:0), уступив в первой встрече со счётом 0:1. Кейн в текущем сезоне Лиги чемпионов провёл восемь матчей, забив один гол на групповом этапе в игре с «Айнтрахтом» (3:2). Также на его счету две результативные передачи.

Напомним, наивысшим достижением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов является выход в финал 2019 года, в котором лондонцы уступили «Ливерпулю» (0:2). Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года и не выиграл с ним ни одного трофея.

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