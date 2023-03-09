Кейн впервые в карьере вылетел из Лиги чемпионов, не забив ни одного пенальти за розыгрыш

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые за свою карьеру вылетел из Лиги чемпионов, не забив при этом ни одного пенальти за весь розыгрыш, сообщает в соцсетях ESPN.

«Шпоры» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала с «Миланом» (0:0), уступив в первой встрече со счётом 0:1. Кейн в текущем сезоне Лиги чемпионов провёл восемь матчей, забив один гол на групповом этапе в игре с «Айнтрахтом» (3:2). Также на его счету две результативные передачи.

Напомним, наивысшим достижением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов является выход в финал 2019 года, в котором лондонцы уступили «Ливерпулю» (0:2). Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года и не выиграл с ним ни одного трофея.

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