Каррагер: рад вылету «ПСЖ» из ЛЧ. Это состав из лучших игроков мира, но не команда

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Вчера, 8 марта, парижане уступили в ответном матче 1/8 финала с «Баварией» (0:2). Мюнхенцы прошли в четвертьфинал, победив по сумме двух матчей — 3:0.

«Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится «ПСЖ». Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо ещё. У них есть лучшие игроки мира.

И всё это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе. Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но «ПСЖ» – вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», — приводит слова Каррагера CBS Sports.