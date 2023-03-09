Каррагер: рад вылету «ПСЖ» из ЛЧ. Это состав из лучших игроков мира, но не команда
Поделиться
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Вчера, 8 марта, парижане уступили в ответном матче 1/8 финала с «Баварией» (0:2). Мюнхенцы прошли в четвертьфинал, победив по сумме двух матчей — 3:0.
«Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится «ПСЖ». Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо ещё. У них есть лучшие игроки мира.
И всё это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе. Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но «ПСЖ» – вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», — приводит слова Каррагера CBS Sports.
Комментарии
- 9 марта 2023
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
Партнерский контент