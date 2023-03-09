Писарский: врачи и учителя получают несправедливо мало. Но зарплата футболистов заслуженна

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский вновь высказался на тему зарплат. Он согласился с тем, что учителя, врачи и шахтёры получают несправедливо мало. Однако подчеркнул, что зарплата футболистов всё-таки заслуженна, ведь они всю жизнь идут к цели играть на высоком уровне.

«Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтёры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты. Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех. Не было вопроса о том, заслуженно ли футболисты получают больше других людей.

Откровенно говоря, хорошие зарплаты получают только те футболисты, которые играют в Премьер-Лиге или в нескольких командах ФНЛ. Я бы не сказал, что остальные получают большие зарплаты. Если подсчитать, не так много игроков в России получают большие зарплаты по сравнению с тем, сколько всего футболистов на профессиональном уровне играют.

Я хотел донести, что людям, которые попали в Российскую Премьер-Лигу, в частности мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что другую жизнь видел до этого. Смотря на себя, могу сказать, что футболист заслуженно получает свою зарплату, потому что всю жизнь работал ради этой цели. Получаешь травмы, не видишься с родственниками, получаешь большую нагрузку. Это сложно. Если хочешь попасть в команду с хорошей зарплатой, нужно работать ещё больше. Не каждый человек может попасть в команду Премьер-Лиги», — приводит слова Писарского Metaratings.